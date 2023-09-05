

وقاد جاء اختيار ليندمان لتقلد منصبها الجديد؛ نظراً لمسيرتها الحافلة التي تقارب العقدين في مجال الطيران، مع حصيلة خبرات متنوعة ستكرسها لقيادة إدارة سلسلة التوريد لدى الشركة ومواءمة أهداف خططها للنمو، بما يسهم في تقديم تجارب أكثر سلاسة وفعالية وملامسة لاحتياجات قائمة عملاء الشركة.



وكانت ليندمان قد اكتسبت خبرتها من خلال مناصبها القيادية السابقة لدى عدة شركات من شركات الطيران الكبرى. وقد تولت ليندمان في ما مضى، منصب رئيس إدارة المشتريات والشؤون الداخلية لدى الخطوط الجوية الدولية السويسرية في زيورخ، وسابقاً لذلك شغلت منصب رئيس الخدمات اللوجستية الاستراتيجية وتطوير وتحليل المشتريات الاستراتيجية لدى شركة SR Technics لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية في زيوريخ.

أما خبرتها في الشرق الأوسط، فقد اكتسبتها خلال فترة عملها لدى شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات.



وتعليقاً على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري:"يأتي تعيين بترا ليندمان في ظل جهودنا المستمرة في الشركة نحو تعزيز مكانتنا كمزود رائد لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد وهندسة الطائرات التجارية، كما أنه يأتي تأكيداً على التزامنا بإثراء قاعدتنا الاستثنائية من الكفاءات لتولي مهام المناصب الإدارية العليا.

نحن على ثقة بأن انضمام ليندمان لفريق العمل سينعكس بالإيجاب على قدرتنا على مواصلة التفوق بمستوى ومعايير التميز والابتكار التي نُعرَف بها، كما أننا متحمسون للمضي قدماً في ما يتعلق بخطط النمو الاستراتيجية المقبلة متطلعين لإسهامات ليندمان وفريق عملها."