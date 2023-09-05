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الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

9/5/2023 6:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن انجازها للمرحلة الأولى من مشروع تركيب وتشغيل أنظمة الخلايا الشمسية لمباني البلديات والذي نفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة لـ 30 بلدية في محافظات المملكة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن المرحلة الأولى من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات شملت تقديم الخدمة لـ 30 بلدية توزعت على امتداد أقاليم المملكة، حيث تم تركيب 570 كيلو واط، وبتكلفة وصلت إلى نصف مليون دينار، في حين ستشمل المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمة لـ 70 بلدية، ليتم شمول كافة المباني الرئيسية للبلديات في المملكة.
وأضاف الخرابشة أن صندوق الطاقة في الوزارة ينفذ البرنامج لبلديات المملكة البالغ عددها 100 بلدية وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.6 مليون دينار، بهدف تمكين هذه البلديات من تقديم خدمات أفضل ومساعدتها في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية لمبانيها الرئيسية، ما يساهم في تحقيق هدف الاستدامة في الاعتماد على الطاقة النظيفة.

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