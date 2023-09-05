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بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

9/5/2023 6:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي إنه مع دخول فصل الخريف تنشط الفيروسات وتصبح أكثر قدرة على التكاثر والعدوى منها فيروسات الزكام والأنفلونزا بالإضافة إلى كورونا .


وتوقع بلعاوي اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن تشهد المملكة موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا بالفترة القادمة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الشهرين القادمين وذلك بعد ظهور متحور (BA2.86) الذي يمتلك 36 طفرة تساهم بسرعة انتشاره .


ونوه أن أغلب إصابات كورونا التي قد ستصيب الأشخاص الأصحاء ستقتصر على الأعراض الزكامية مشيراً أن إصابة فئات الاختطار العالي بكورونا قد تشكل خطراً على صحتهم.


ودعا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال لتلقي جرعة واحدة معززة من لقاح كورونا بالإضافة إلى لقاح الأنفلونزا الموسمي.


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