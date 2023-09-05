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الموت يُفجع احد نجوم باب الحارة باقرب الناس -صورة

9/5/2023 6:09:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فُجع الفنان السوري هاني شاهين بوفاة شقيقته فلك ، اليوم الثلاثاء .

واعلنت نقابة الفنانين في دمشق الخبر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك " مقدمة تعازيها للفنان هاني شاهين ، قائلة :" تعازينا القلبية للزميل الفنان القدير هاني شاهين بوفاة شقيقته فلك .. إنا لله و إنا إليه راجعون "

يذكر ان الفنان هاني شاهين اشتهر بدوره بشخصية " نوري" في احداث المسلسل الشهر باب الحارة .




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