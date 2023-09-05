الموت يُفجع احد نجوم باب الحارة باقرب الناس -صورة

واعلنت نقابة الفنانين في دمشق الخبر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك " مقدمة تعازيها للفنان هاني شاهين ، قائلة :" تعازينا القلبية للزميل الفنان القدير هاني شاهين بوفاة شقيقته فلك .. إنا لله و إنا إليه راجعون "

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