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اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

9/5/2023 6:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وأحالته إلى جهات التحقيق.
وقال محامي الجبالي إن السلطات الأمنية داهمت منزل الجبالي واعتقلته، ثم أحالته إلى فرقة الأبحاث بالعوينة، دون ذكر تفاصيل.
وحمادي الجبالي محسوب على حركة "النهضة"، على الرغم من أنه استقال منها، وترأس الحكومة بين ديسمبر 2011 وفبراير 2013. ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019، وهي التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد بفترة رئاسية لخمس سنوات.
وهذه ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الجبالي للتوقيف، حيث مثل أمام قاضي التحقيق في ديسمبر الماضي بتهمة "تجديد الجوازات" لعدد من الأسماء التي يتهمها القضاء التونسي بالإرهاب.
وهي قضية يقول الجبالي إنه لا علاقة له بها، حيث وقع الزج باسمه فيها دون أن تكون له أي علاقة بالموضوع، على حد تعبيره.

روسيا اليوم

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