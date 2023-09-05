اعلان قطع تيار كهربائي

اعلان قطع تيار كهربائي
التاريخ
9/5/2023 6:09:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، عن قطع التيار الكهربائي، يوم الخميس الموافق 7/9/2023 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، عن المناطق التالية في محافظة رام الله:
كامل المزرعة الشرقية ، مضخة مصلحة المياه اول دير جرير.
وأوضحت الشركة بأن
هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال غسيل وصيانة خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق.
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