



وكان النيادي (41 عاماً) الملقّب بـ"سلطان الفضاء" غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع آذار/مارس في صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس اكس". كما أنه أصبح أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة.





وقال مركز محمد بن راشد للفضاء عبر منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) إن المركبة دراغن التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه في طاقم كرو6، "هبطت في الماء قرب فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية"، مرفقًا المنشور بلقطات تُظهر لحظة الهبوط نقلًا عن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).





وفريق +كرو6+ مؤلف من أربعة رواد فضاء هم النيادي والأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف.

كما أظهرت مشاهد أخرى خروج النيادي من المركبة إلى سفينة الإنقاذ ملوّحًا بيده ثمّ جلوسه على كرسي متحرّك بمساعدة شخصين، تمهيدًا لنقله إلى مرفق طبي للتأكد من أن وضعه الصحّي جيّد.







وأصبح النيادي رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019.

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "إكس"، "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء". وأضاف "صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية".

وهنّأ رئيس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر "إكس" شعب الإمارات بعودة النيادي سالمًا، مشيرًا إلى أنه "أجرى 200 مهمة بحثية علمية.. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية".

ورغم دخولها حديثًا عالم استكشاف الفضاء، تحقّق الدولة الخليجية الثرية خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي شباط/فبراير 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وفي عام 1985، أرسلت المملكة العربية السعودية أول رائد فضاء عربي ومسلم إلى الفضاء للمشاركة في رحلة فضائية انطلقت من الولايات المتحدة.