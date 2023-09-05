وقفة دعم وإسناد للأسير كايد الفسفوس في الخليل

وقال الناطق الإعلامي لنادي الأسير أمجد النجار، إن هذه الوقفة التضامنية تأتي في سياق دعم الأسرى في سجون الاحتلال ومناصرتهم، وللمطالبة بالإفراج العاجل عن الأسير الفسفوس الذي يواصل إضرابه في ظل تردي وضعه الصحي.

وبين أن هناك توجها لدى الأسرى كافة بخوض إضراب جماعي في السجون كافة منتصف الشهر الجاري، لرفض سياسة الاعتقال، وسلب مصلحة السجون لحقوق الأسرى المشروعة والمنقولة بالقوانين الدولية والإنسانية.

بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة، إن الأسير كايد الفسفوس يعاني من ظروف صحية صعبة، علما أنه خاض إضرابا استمر لمدة 131 يوما ليُعتقل مرة أخرى بعد الإفراج عنه، وله خمسة أشقاء في سجون الاحتلال.