وقفة دعم وإسناد للأسير كايد الفسفوس في الخليل

وقفة دعم وإسناد للأسير كايد الفسفوس في الخليل
التاريخ
9/5/2023 6:09:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- نظم نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ33.
وقال الناطق الإعلامي لنادي الأسير أمجد النجار، إن هذه الوقفة التضامنية تأتي في سياق دعم الأسرى في سجون الاحتلال ومناصرتهم، وللمطالبة بالإفراج العاجل عن الأسير الفسفوس الذي يواصل إضرابه في ظل تردي وضعه الصحي.
وبين أن هناك توجها لدى الأسرى كافة بخوض إضراب جماعي في السجون كافة منتصف الشهر الجاري، لرفض سياسة الاعتقال، وسلب مصلحة السجون لحقوق الأسرى المشروعة والمنقولة بالقوانين الدولية والإنسانية.
بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة، إن الأسير كايد الفسفوس يعاني من ظروف صحية صعبة، علما أنه خاض إضرابا استمر لمدة 131 يوما ليُعتقل مرة أخرى بعد الإفراج عنه، وله خمسة أشقاء في سجون الاحتلال.
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