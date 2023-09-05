هبوط حاد يضرب مؤشرات الأسهم الأمريكية

هبوط حاد يضرب مؤشرات الأسهم الأمريكية
التاريخ
9/5/2023 6:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بالتزامن مع تراجعات قوية تخيم على الأسواق، حيث فاقم الذهب من تراجعاته، فيما تنخفض الفضة والغاز بشكل ملحوظ، بينما تتراجع العملات الرقمية بقيادة البيتكوين.
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