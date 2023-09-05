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هبوط حاد يضرب مؤشرات الأسهم الأمريكية

9/5/2023 6:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بالتزامن مع تراجعات قوية تخيم على الأسواق، حيث فاقم الذهب من تراجعاته، فيما تنخفض الفضة والغاز بشكل ملحوظ، بينما تتراجع العملات الرقمية بقيادة البيتكوين.

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