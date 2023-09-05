أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أصبح بالإمكان إلغاء تصريح العمل.

وقالت الهيئة انه فيما يخص التعديل على تصريح العمل تم منح التعديل على البيانات مثل: الاسم باللغة العربية وتاريخ الميلاد والجنسية، وفي حال الرغبة بتعديلها، يرجى التقديم على خدمة إلغاء التأشيرة خلال 14 يوما من تاريخ الإصدار عبر خدمة «أسهل»، وبعدها مراجعة وزارة الداخلية لتعديل قاعدة بيانات العامل والتقديم على تصريح عمل جديد.