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توقيف شخصين في الصين بسبب شقهما حفرة في السور العظيم

9/5/2023 6:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقف شخصان بسبب شقهما حفرة بالاستعانة بحفارة على السور العظيم في الصين، على ما أفادت قناة "سي سي تي في" العامة الثلاثاء.

وقد تقفت شرطة مقاطعة شانجي في شمال شرق الصين، أثر الحفارة التي استخدمها المشتبه بهما لشق حفرة في السور المدرج منذ سنة 1987 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وخلال استجوابهما، أقرّ المشتبه بهما بأنهما أرادا من خلال فعلتهما استحداث طريق مختصر لتقليص مدة تنقلاتهما، وفق قناة "سي سي تي في".

وأفادت القناة الحكومية أن المشتبه بهما ألحقا "أضراراً دائمة" في السور الممتد على آلاف الكيلومترات والذي يضم تحصينات عسكرية شيدها الأباطرة الصينيون لردع الغزاة الأجانب.
وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي الصيني آثار الحادث، ويبدو فيها طريق مترب شُق عبر جزء طويل مرتفع من الأرض يبدو أنه من بقايا الحاجز القديم، وأفادت قناة "سي سي تي في" أنّ "المشتبه فيهما محتجزان في الوقت الحالي جنائياً وفقاً للقانون، ويستمر التحقيق في القضية".

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