«أبتاون تاور» يستقبل أوائل المستأجرين

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن استقبال أوائل مستأجري المساحات المكتبية في برج أبتاون تاور. وتتزامن هذه الخطوة مع جهود المركز الرامية إلى مواكبة الزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تواصل تدفقها نحو دبي.

وتستعد 31 شركة لشغل مساحات مكتبية من الدرجة الأولى في برج أبتاون تاور تمتد على أكثر من 495 ألف قدم مربعة موزعة عبر 22 طابقاً. وتشمل قائمة مستأجري المساحات المكتبية الأوائل عدداً من الشركات الرائدة متعددة الجنسيات، بما في ذلك انفزلاين وويلبريد، بينما تستعد مجموعة من المؤسسات المرموقة الأخرى مثل المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA) وشركة هيكفيجن للانتقال إلى مكاتبها في البرج خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقد استقبل البرج مجموعة واسعة من متاجر التجزئة والمطاعم، بما في ذلك شركة أولداي ومطعم جونز ذا غروسر.

ويعد برج أبتاون تاور أول برج شاهق الارتفاع يتم بناؤه في منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي من المقرر أن تضم سبعة أبراج متوسطة الارتفاع إلى جانب برجين شاهقي الارتفاع يشكل أبتاون أحدهما. وسيسهم البرج عند اكتماله في إرساء معايير جديدة للمشاريع متعددة الاستخدامات في المنطقة، حيث سيوفر خيارات متنوعةً في مجالات التجزئة والمأكولات والمشروبات والضيافة الفاخرة، وتجارب العيش الراقية، والمجتمعات المستدامة.

استقطاب الشركات المرموقة

وخلال جولة الاستقبال والترحيب، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعكس النجاح اللافت الذي حققه برج أبتاون تاور في استقطاب مثل هذه الشركات المرموقة جاذبية البرج على مستوى العالم، والقيمة الكبيرة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات العالمية. يشكل بدء عملية تسليم المساحات المكتبية إلى المستأجرين الجدد علامة فارقة تجسد الانطلاقة القوية لمسيرة نجاح منطقة أبتاون دبي. تضم منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 23 ألف شركة، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الراغبة بتوسيع نطاق حضورها في إحدى الأسواق الأسرع نمواً على مستوى العالم».

ويسهم برج أبتاون تاور في زيادة القدرة الاستيعابية الإجمالية لمنطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تواصل استقبال أعداد قياسية من الشركات الجديدة القادمة من مختلف الأسواق حول العالم. وبعد نجاحه بتقديم أفضل أداء له على الإطلاق في عام 2022 من خلال إضافة 3,049 شركة جديدة إلى منطقة الأعمال، سجل المركز أداءً قوياً أيضاً خلال النصف الأول من العام 2023، والذي تمثل باستقطاب 1,456 شركة جديدة إلى دبي.

كما يؤكد انضمام نخبة من الشركات والمؤسسات العالمية في قطاع السلع إلى منظومة مركز دبي للسلع المتعددة من خلال افتتاح مقرات لها في برج أبتاون تاور على الحضور القوي لدبي كوجهة عالمية بارزة لتجارة السلع، ولاسيما الماس والمنتجات الهيدروكربونية والمعادن، كما يعكس الدور المهم الذي يلعبه المركز في تسهيل التدفقات التجارية للسلع.

وقال بريتيش باتيل، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للعمليات لدى المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة: «يسهم الموقع المتميز الذي يتمتع به برج أبتاون تاور، بالإضافة إلى الأهمية المتنامية لدبي كوجهة رئيسية لقطاع الماس العالمي، في جعل مركز دبي للسلع المتعددة المكان الأمثل لافتتاح مختبر المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، والذي يوفر لنا إمكانية دعم عملائنا حول العالم من خلال مجموعة خدماتنا عالية الجودة. سنقوم بوضع تصاميم مخصصة لمساحتنا المكتبية في البرج ما يمكّننا من الاستفادة من التقنيات المتطورة لمختبرنا في تعزيز قدرتنا على حماية المستهلكين في قطاع الماس بطريقة أكثر كفاءة».

وقال أنجيلو مورا، المدير العام لشركة آلاين تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط: «يسرنا إطلاق عملياتنا الإقليمية من برج أبتاون تاور التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، مركز الأعمال الرئيسي والحيوي في قلب دبي. يتماشى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والمرافق المتطورة للبرج بشكل كامل مع التزامنا الراسخ بالتميز، ورؤيتنا المتمثلة بتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة في مجال طب الأسنان. وأنا على ثقة تامة من أن تواجدنا في البرج سيعزز مكانتنا الرائدة في السوق وحضورنا القوي في المنطقة، ونحن نتطلع قدماً للاستفادة من ذلك على أكمل وجه».

قال غازي أبو السعود، الرئيس التنفيذي لشركة ويلبريد: «جاء اختيارنا لبرج أبتاون تاور لكونه يتوافق مع متطلباتنا التشغيلية بفضل السمعة القوية التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة في توفير بيئة أعمال نابضة بالحياة تشجع على النمو والازدهار، كما أن قيم المركز ومبادئه تنسجم مع قيم شركتنا ومبادئها. وجودنا في برج أبتاون تاور يمكننا من الاستفادة من مجموعة من المزايا التي تشمل الموقع المميز للبرج وسهولة الوصول إلى شبكة واسعة من الشركات الرائدة والمهنيين ذوي التوجه المماثل، إضافةً إلى مجموعة من الشركاء المحتملين، مما يخلق منظومةً شاملة تعزز فرص الشراكة والتعاون. سنواصل العمل من مقرنا الجديد على دعم التزامنا بتحسين كفاءة عملياتنا وتعزيز مشاركة العملاء والاستفادة من فرص النمو الجديدة».

وبرهن انضمام شركات مثل هيكفيجن على المكانة المرموقة التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة لدى شركات التكنولوجيا العالمية بفضل مجتمع شركات التكنولوجيا المزدهر الذي تم إنشاؤه ضمن منطقة الأعمال التابعة للمركز. كما يسلط ذلك الضوء على الاستثمارات الصينية المستمرة في دولة الإمارات في الوقت الذي تتطلع فيه الدولتان لزيادة قيمة تبادلاتهما التجارية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030. ويعد مركز دبي للسلع المتعددة اليوم مقراً لأكثر من 750 شركة صينية تمثل أكثر من 12% من إجمالي عدد الشركات الصينية المسجلة في دولة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة قد أطلق مؤخراً مبيعات مساكن سو/ أبتاون دبي، الوحدات السكنية في برج أبتاون تاور، والتي شهدت بيع عدد كبير من الوحدات حتى الآن. وتتكامل الوحدات السكنية المميزة مع إطلاق أولى فنادق سو/ أبتاون دبي في منطقة الشرق الأوسط قريباً، والذي يمتد على 10 طوابق من البرج، ويدمج الرقيّ الفرنسي مع الهندسة الطبيعية للماس في أكثر من مجرد إشارة إلى مكانة دبي كمركز تجاري عالمي لتجارة الماس.