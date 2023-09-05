أعلنت طيران الإمارات، عن توسيع شراكة الرمز المبرمة مع «يونايتد»، لتغطي 9 وجهات في المكسيك. وسوف تتيح هذه الخطوة لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى ثماني وجهات جديدة في تلك الدولة، بالإضافة إلى العاصمة مكسيكو سيتي التي تخدمها الناقلة برحلات يومية عبر برشلونة.

وتغطي شبكة الرمز المشترك الموسعة بين طيران الإمارات ويونايتد حالياً مجموعة كبيرة من المدن في الولايات المتحدة، وأصبحت المكسيك الآن أول دولة خارج الولايات المتحدة تضاف إلى الشبكة المتنامية.

وتتيح شراكة الرمز المشترك للعملاء مزيداً من المرونة والخيارات مع رحلات ربط سلسة، ما يسمح للمسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى شيكاغو أو هيوستن، مواصلة رحلاتهم بعد ذلك إلى وجهات ترفيهية في المكسيك. والنقاط المكسيكية الجديدة هي: كانكون وكوزوميل ومونتيري وبويرتو فالارتا وغوادالاخارا وسان خوسيه ديل كابو ليون/ غواناخواتو وكويريتارو.

خيارات

وبالإضافة إلى ذلك، توفر شراكة الرمز أيضاً مزيداً من المرونة فيما يتعلق بمواعيد الرحلات. ويتوفر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون إلى مكسيكو سيتي مزيداً من الخيارات، حيث يمكنهم إما السفر إلى العاصمة المكسيكية على رحلات طيران الإمارات اليومية من دبي مع التوقف في برشلونة، أو حجز رحلة رمز مشترك إلى مكسيكو سيتي بدلاً من ذلك. كما يتيح توسيع شبكة الرمز المشترك للعملاء الذين يسافرون من النقاط التسع في المكسيك السفر إلى وجهات على شبكة خطوط طيران الإمارات، عبر شيكاغو أو هيوستن.

وتتوفر التذاكر إلى وجهات الرمز المشترك في المكسيك عبر الموقع emiratesووكالات السفر المعتمدة، للسفر اعتباراً من 14 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تحظى شبكة الوجهات المكسيكية الموسعة حديثاً، والمتاحة الآن لعملاء طيران الإمارات، بشعبية كبيرة بين العملاء في الشرق الأوسط والهند وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر. وتشمل الوجهات الأكثر طلباً للمسافرين الذين ينطلقون من نقاط في المكسيك كلاً من الهند والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا ووجهات في جنوب شرق آسيا.

ومع إضافة النقاط الجديدة في المكسيك، أصبحت شبكة الرمز المشترك الموسعة تغطي الآن 134 وجهة يمكن الوصول إليها من بوابات يونايتد في الولايات المتحدة، في حين أن أكثر من 100 نقطة عبر كندا وأمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي متاحة للعملاء للاختيار بموجب ترتيبات إنترلاين.

وجهات

وتشغل طيران الإمارات رحلات يومية إلى هيوستن بطائراتها الإيرباص A380، ووفرت الناقلة على هذه الخدمة أخيراً الدرجة السياحية الممتازة. كما تشغل أكبر ناقلة جوية دولية في العالم سبع رحلات أسبوعية بين دبي وشيكاغو، بطائراتها البوينج 777، ما يتيح للمسافرين تخطيط مساراتهم إلى وجهات عالمية مع مواصلة رحلاتهم بسهولة وسلاسة.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات التخطيط لكامل الرحلة بتذكرة واحدة والاستفادة من مزايا رحلة الرمز المشترك، بما في ذلك وزن الأمتعة المسموح به، بالإضافة إلى إنجاز إجراءات السفر بسهولة إلى الوجهة النهائية، علماً أن تسجيل الأمتعة لاستلامها في الوجهة النهائية صالح للسفر انطلاقاً من الولايات المتحدة فقط، ذلك أن الأنظمة الأمريكية تتطلب من القادمين على رحلات دولية إنهاء الإجراءات الجمركية والهجرة عند نقطة الدخول الأولى (شيكاغو أو هيوستن).

ويتوفر لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، إمكانية كسب واستبدال الأميال على رحلات طيران الإمارات ويونايتد، إذا تم الحجز على رحلات الرمز المشترك. ويستثنى من ذلك رحلات الإنترلاين.