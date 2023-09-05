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أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في محمد سعيد الفلاسي

9/5/2023 6:00:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد سعيد بن حميدان الفلاسي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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