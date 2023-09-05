أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في محمد سعيد الفلاسي

أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في محمد سعيد الفلاسي
التاريخ
9/5/2023 6:00:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد سعيد بن حميدان الفلاسي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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