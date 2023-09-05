التعرض للأجهزة الإلكترونية يصيب الأطفال بتأخر النمو العقلي
التاريخ
9/5/2023 6:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف فريق بحثي في اليابان أن فترة التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة، يقترن بتأخر نمو الوظائف العقلية في مراحل لاحقة من الطفولة.
واختبر فريق بحثي مشترك من جامعتي هاماماتسو وتوهوكو 7 آلاف و97 أماً وأطفالهن، لقياس زمن تعرض هؤلاء الأطفال لشاشات الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال استبيان لتحديد زمن مشاهدة هؤلاء الأطفال للتلفزيون والكومبيوترات اللوحية والهواتف المحمولة وشاشات ألعاب الفيديو وغيرها.
وتبين من خلال الدراسة التي نقلها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث، أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا لشاشات الأجهزة الإلكترونية أقل من ساعة يومياً بلغت 48.5%، ونسبة من تعرضوا للشاشات أقل من ساعتين بلغت 29.5%، ثم من ساعتين إلى أربع ساعات 17.9%، وأخيراً من تعرضوا للشاشات لفترات تبلغ أربع ساعات أو أكثر بلغت 4.1%.
وعمدت الدراسة إلى قياس النمو العقلي للأطفال في الفئة العمرية ما بين عامين إلى أربعة أعوام في خمس مجالات رئيسية تتعلق بالتواصل، والمهارات الحركية، والحركات الدقيقة، وحل المشكلات، ثم المهارات الشخصية والاجتماعية.
واتضح من الدراسة وجود صلة بين النمو العقلي في هذه المجالات وزمن تعرض الأطفال للشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث أن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للأطفال في عمر عام، يؤدي إلى تأخر نموهم العقلي في عمر عامين في جميع المجالات باستثناء المهارات الحركية، وعندما يبلغون سن أربع سنوات، يحدث لهم تأخر في مجالات التواصل وحل المشكلات على سبيل المثال.
ونقل موقع "ميديكال إكسبريس" عن الباحث تاكو أوبارا خبير علم الأوبئة بجامعة توهوكو قوله إن "المستويات المختلفة لتأخر النمو في المجالات سابقة الذكر، يشير إلى ضرورة إجراء دراسات منفصلة في المستقبل، لتحديد تأثير زمن مشاهدة الشاشات على كل من هذه المجالات على حدة".
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