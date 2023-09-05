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- Wallis Public Relations) تشتهر سوق العقارات في المملكة المتحدة بالاستقرار وإتاحة إمكانات كبيرة للنمو، ما يجعلها اليوم وجهة رائدة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية مميزة. ودفع ذلك مجموعة بيركلي إلى التركيز على تحقيق أهدافها طويلة الأمد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والمتمثلة بتسهيل دخول المستثمرين من هذه المنطقة إلى سوق العقارات في المملكة المتحدة. وتتجاوز الرؤية الاستراتيجية للمجموعة مجرد تحقيق المكاسب الفورية، ولا سيما مع التزامها بإرساء مجتمعات مستدامة تواكب التوجهات المتغيرة لمستثمري دول منطقة الخليج.
التوجه إلى سوق المملكة المتحدة: تحليلات من منظور المشترين في منطقة الخليج
شهدت سوق دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الاهتمام بشراء العقارات في المملكة المتحدة. وسلط مارك فون جروندهير، مدير شركة بينهامن آند ريفز، الضوء على هذا المسار التصاعدي في معدلات الطلب، وبالأخص في قطاع سوق العقارات الفاخرة الذي تتجاوز قيمته 3 مليون جنيه إسترليني. ويتماشى هذا الاهتمام المتزايد مع الاتجاه العام للسوق، ويعكس مرونة سوق العقارات في المملكة المتحدة وقدرتها على جذب مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار ويل ماكينتوش، المدير الأول لشركة جونز لانغ لاسال ورئيس قسم الوحدات السكنية والاستثمار لدى الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى الاعتقاد المشترك بين المستثمرين بأن شراء العقارات على المخطط ينطوي على مزايا استراتيجية عديدة. ويتوقع المستثمرون تحقيق أرباح بالعملة الأجنبية في عمليات شراء العقارات على المخطط، كما يتوقعون تصحيح أسعار الفائدة لدى حلول موعد التسليم، مما يعزز فرص تحقيق المكاسب. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز جاذبية الاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة أمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
محفزات المشترين من منطقة الخليج: استعراض مزايا سوق العقارات في المملكة المتحدة
تتعدد الأسباب التي تعزز قدرة سوق العقارات في المملكة المتحدة على جذب المستثمرين من منطقة الخليج، حيث من المتوقع ارتفاع القيمة طويلة الأمد في السوق وتوافر فرص تمويل جذابة. كما يساهم انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية، من بينها الدرهم الإماراتي، في تعزيز جاذبية الاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة2، ولا سيما بعد انخفاض الجنيه الإسترليني مؤخراً إلى أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاماً1 مقابل الدولار الأمريكي. وتتيح هذه الميزة للمستثمرين الأجانب زيادة قيمة استثماراتهم وبالتالي رفع قيمة العائدات المحتملة. وما زالت فرصة الاستفادة من الوضع الحالي للجنيه الإسترليني متاحة أمام المستثمرين، كما يحظى مستثمرو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالقدرة على الاستفادة من الوضع الحالي للسوق.
ارتفاع الطلب من سوق دول مجلس التعاون الخليجي: منظور إحصائي
تم تصنيف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في عام 2022 ضمن قائمة أكثر 10 دول من خارج الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلابها الدوليين الذين يدرسون في المملكة المتحدة3. ويعكس هذا الارتباط في مجال التعليم علاقة ثنائية قوية، ويزيد من جاذبية الاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة أمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي. كما من المتوقع أن يضخ المستثمرون من الشرق الأوسط 3.2 مليار دولار أمريكي في سوق العقارات بالمملكة المتحدة خلال عام 2024. ويعود هذا التدفق الكبير لرأس المال إلى توافر مزيد من العروض العقارية معقولة التكلفة في السوق فضلاً عن الاهتمام المتزايد بفئة السكن الطلابي4. وتبرز سوق العقارات في المملكة المتحدة بصفته وسيلة مميزة لتحقيق الاستقرار المالي وجني مكاسب طويلة الأمد، تزامناً مع سعي مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع محافظهم الاستثمارية.
التزام مجموعة بيركلي ببناء شراكات مثمرة
يساهم التزام مجموعة بيركلي بعمليات البناء المستدامة وضمان قدرات الأداء طويل الأمد بتعزيز دورها بصفتها شريكاً بارزاً لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي الذين يدخلون سوق العقارات في المملكة المتحدة. وتواكب المجموعة التوجهات المتغيرة للمستثمرين الراغبين بجني المكاسب المالية وترك أثر إيجابي على المجتمع والبيئة، حيث تركز المجموعة على إنشاء مجتمعات غنية بالغطاء النباتي وقائمة على استراتيجية صناعة المكان الشاملة.
ويعكس النهج الاستراتيجي لمجموعة بيركلي تطلعات مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يدركون القيمة الحقيقة للاستثمارات طويلة الأمد المتوافقة مع جهود التنمية المستدامة. ويخطط الطرفان لعقد شراكات مثمرة، ما يتيح لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار بثقة في سوق العقارات بالمملكة المتحدة والاستفادة من خبرة المجموعة والتزامها بتحقيق التميز.
الاستفادة القصوى من إمكانات سوق العقارات بالمملكة المتحدة
تشكل سوق العقارات في المملكة المتحدة وجهة مميزة تجذب مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن تحقيق العوائد المستقرة والنمو طويل الأمد والأمان المالي. وتوفر مجموعة من العوامل حافزاً إضافياً لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع محافظهم من خلال عمليات الاستحواذ على العقارات في المملكة المتحدة.
ويؤكد التزام مجموعة بيركلي بإمكانات أداء الاستثمار طويل الأمد دورها المحوري كشريك مثالي لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن لكلا الطرفين مزاولة الأعمال في مشهد العقارات الحيوي في المملكة المتحدة بثقة من خلال التعاون الاستراتيجي والرؤية المشتركة، مما يتيح للجميع الاستفادة من الإمكانات الكاملة لواحد من أقوى أسواق العقارات في العالم. وتضمن سوق العقارات في المملكة المتحدة فرصة واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق الازدهار المالي وترك أثر إيجابي على المجتمع.
وتعتزم مجموعة بيركلي المشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2023 في المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الاستراتيجية لتعزيز حضورها في السعودية. ويستعد المعرض لاستقبال 150 ألف زائر و350 جهة عارضة محلية وعالمية، ما يجلعه أحد أبرز الفعاليات العقارية العالمية، حيث يسلط الضوء على الممتلكات والمجتمعات وأسلوب الحياة، ويتمحور حول مجلس الابتكار. كما تقدم مجموعة بيركلي عدداً من المشاريع في جميع أنحاء لندن والمقاطعات الرئيسية وبرمنغهام في جناح المملكة المتحدة ضمن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 10 إلى 13 سبتمبر المقبل. وتمنح هذه المشاركة مجموعة بيركلي منصة لتعزيز شراكاتها الحالية وبناء علاقات جديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً.
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