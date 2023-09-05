القطارنة أميناً عاماً في الخارجية..ومدراء جدد

وفي دوائر الوزارة، قرر الصفدي تعيين ماهر الطراونة مديرا لحقوق الإنسان، فراس نويران مديرا لمكتب تنسيق جائزة الملك للتميز، أمجد المومني مديراً لدائرة الاعلام والاتصال، وهيفاء الخريشا مديرا للمعهد الدبلوماسي.

كما تقرر تعيين عاهد سويدات مديراً لإدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية، يوسف عبدالغني مدير الاقتصادية، وماجد البخيت مدير وحدة التأمين الصحي.