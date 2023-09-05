(MENAFN
- Misbar Communications) قال سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية والتي استمرت ستة أشهر يمثل إنجازاً استثنائياً لدولة الإمارات والوطن العربي، كما يعد فخراً وطنياً للإمارات ومصدر إلهام لجيل الشباب وتشجيعهم على متابعة شغفهم وأحلامهم، والاستفادة من التعلم والفرص التي تقدمها الدولة لتطوير مهاراتهم والمساهمة في مستقبل البلاد التي لا تعرف حدوداً لطموحاتها عندما يتوفر الهدف والإصرار على تحقيقه".
وأضاف سعادة عبد الله المناعي: "يجسّد هذا الإنجاز التاريخي رؤية وطموح قيادتنا الحكيمة في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي وتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية من خلال تعزيز صناعة الفضاء وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ونثمن جهود الكوادر العلمية الإماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء التي تسعى بشكل حثيث لتطوير علوم الفضاء، وندعو الله أن يحفظ دولتنا ويوفقنا في تحقيق المزيد من النجاحات".
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