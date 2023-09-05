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- Misbar Communications) أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن نجاح رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمته التي استمرت 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية، يعد لحظة تاريخية فارقة في مسيرة إنجازات دولة الإمارات، ترسخ مكانة الإمارات كنموذج يحتذى في العلوم والابتكار والاستدامة وشريك فاعل في الجهود البحثية والعلمية في قطاع تكنولوجيا الفضاء، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة بالاستثمار في علوم الفضاء كتوجه استراتيجي للدولة يدعم جهودها في صناعة المستقبل، ويعزز مسيرتها الريادية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والعلوم المتقدمة.
وهنئ سعادة المزروعي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل رسالة للعالم تسلط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال الفضاء، والتزامها بمشاركة معارفها وخبراتها مع الجميع من أجل تحقيق التقدم والازدهار، مضيفاً: نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، لتحقيق المزيد من الإنجازات العظيمة في مجال الفضاء والعلوم، وستواصل دولة الإمارات جهودها نحو قمة التفوق والابتكار، لتحقيق استراتيجياتنا الطموحة في إطار رؤية مئوية الإمارات 2071.
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