وكشف تقرير أعده فريق من الباحثين تابع للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي أن ظواهر تغير المناخ مثل موجات الحرارة والفيضانات وحرائق الغابات تزيد من مشكلات التنفس لدى ملايين البشر حول العالم، لاسيما الرضع والأطفال والمسنين.

ودعت الجمعية، التي تضم أكثر من 30 ألف خبير في أمراض الجهاز التنفسي من 160 دولة، البرلمان الأوروبي وحكومات العالم إلى العمل على الحد من الانبعاثات المسببة للاحترار العالمي والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وصرحت الباحثة زورانا أندرسون رئيس لجنة البيئة والصحة بالجمعية قائلة إن "تغير المناخ يؤثر على صحة الجميع، ولكن مرضى الجهاز التنفسي هو من أكثر الفئات تضررا، فالأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالتنفس هم أكثر حساسية من غيرهم بفارق كبير من التغيرات المناخية، حيث أن الأعراض المرضية التي يعانون منهم تتفاقم، وقد تصبح مميتة بالنسبة لبعضهم".

وأضافت في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "تلوث الهواء يدمر رئاتنا بالفعل، ولكن تأثير تغير المناخ أصبح خطرا رئيسيا لمرضى الجهاز التنفسي".

وبحسب التقرير، من بين الظواهر التي تؤثر على مرضى الجهاز التنفسي الحرارة الشديدة وزيادة مسببات الحساسية في الهواء مثل حبوب اللقاح، فضلا عن موجات الجفاف وحرائق الغابات، التي تؤدي إلى قفزات في معدلات التلوث، والعواصف الترابية، والأمطار الغزيرة والفيضانات، التي تزيد من معدلات الرطوبة والفطريات في المنازل.

قالت روزانا أندرسون: "من منطلق عملنا كأطباء وممرضين متخصصين في أمراض الجهاز التنفسي، لابد من ادراك هذه المخاطر الجديدة وبذل كل في استطاعتنا للمساعدة في تخفيف معاناة المرضى".