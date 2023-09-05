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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 92 30 دولارا

9/5/2023 5:19:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
2.53 دولارا ليبلغ
92.30 دولارا في تداولات أمس الاثنين مقابل
89.77 دولارا في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا لتبلغ عند التسوية 89.00
دولارا للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا ليبلغ
85.95
دولارا.

MENAFN05092023000130011022ID1107007929

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