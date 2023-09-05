سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 92 30 دولارا
التاريخ
9/5/2023 5:19:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
2.53 دولارا ليبلغ
92.30 دولارا في تداولات أمس الاثنين مقابل
89.77 دولارا في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا لتبلغ عند التسوية 89.00
دولارا للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا ليبلغ
85.95
دولارا.
MENAFN05092023000130011022ID1107007929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.