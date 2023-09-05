الإعصار هايكوي يضرب الصين





وسقطت شاحنة إطفاء على متنها ثمانية أشخاص في النهر، قرب مدينة فوزهو، وفقاً لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي. وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص، إلا أنّ السلطات قالت إن خمسة أشخاص مازالوا مفقودين. وتتواصل أعمال الانقاذ، وفقا للتلفزيون الصيني.

وتضرر إقليما فوجيان وجوانجدونج بجنوب الصين بسبب الاعصار، وهو الحادي عشر الذي يضرب البلاد هذا العام، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، نقلاً عن السلطات المحلية.

وتم إغلاق المدارس ودور الحضانة اليوم في بعض المناطق كإجراء احترازي. وقبل وصوله للبر الرئيسي الصيني، ضرب الاعصار هايكوي تايوان. وأصيب أكثر من مئة شخص، وفقاً لمركز عمليات الطوارئ التايواني أمس الاثنين. كما أن نحو 260 ألف أسرة أصبحت بلا كهرباء.