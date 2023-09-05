Tuesday, 05 September 2023 03:43 GMT

تراجع الذهب عالمياً

9/5/2023 5:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1962 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية.


MENAFN05092023000208011052ID1107007853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث