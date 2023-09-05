تراجع الذهب عالمياً
التاريخ
9/5/2023 5:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1962 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية.
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