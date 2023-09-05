وقال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إنه بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء بدأت الطواقم منذ ساعات مبكرة بفتح الطرق وحصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع في المحافظة والمخيم.

وأشار إلى أن الآثار السلبية لعدوان الاحتلال كبيرة على المحافظة والمخيم، نتيجة تجريف المدخل الرئيس الشرقي لمحافظة طولكرم والمحاذي لمخيم نور شمس، والذي يعد طريقا حيويا للمحافظة يربطها بنابلس ورام الله وجنين، وبيّن كذلك أن العدوان ألحق أضرارا بالغة في أبنية ومحال تجارية في المخيم.

وأوعز وزير الأشغال إلى الجهات ذات العلاقة في الوزارة بتسخير الإمكانيات كافة من طواقم وآليات لمساندة طواقم الوزارة في المحافظة في عملية إزالة آثار الدمار، وإصلاح ما دمره الاحتلال.