الأشغال العامة تباشر بإزالة آثار عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس
التاريخ
9/5/2023 5:14:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بإزالة آثار الدمار الذي خلّفه اجتياح قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في محافظة طولكرم، فجر اليوم الثلاثاء.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إنه بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء بدأت الطواقم منذ ساعات مبكرة بفتح الطرق وحصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع في المحافظة والمخيم.
وأشار إلى أن الآثار السلبية لعدوان الاحتلال كبيرة على المحافظة والمخيم، نتيجة تجريف المدخل الرئيس الشرقي لمحافظة طولكرم والمحاذي لمخيم نور شمس، والذي يعد طريقا حيويا للمحافظة يربطها بنابلس ورام الله وجنين، وبيّن كذلك أن العدوان ألحق أضرارا بالغة في أبنية ومحال تجارية في المخيم.
وأوعز وزير الأشغال إلى الجهات ذات العلاقة في الوزارة بتسخير الإمكانيات كافة من طواقم وآليات لمساندة طواقم الوزارة في المحافظة في عملية إزالة آثار الدمار، وإصلاح ما دمره الاحتلال.
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