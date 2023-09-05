Tuesday, 05 September 2023 03:39 GMT

إلغاء زيارة وزراء إسرائيليين إلى السعودية

9/5/2023 5:14:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- ألغيت زيارة وزيري الخارجية والتعليم "الإسرائيليين"، إيلي كوهين ويوآف كيش، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، إلى المملكة العربية السعودية.

وكان من المقرر أن يشاركا في مؤتمر لجنة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" الأممية للتربية والثقافة والعلوم.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أنه تم إلغاء زيارة الوزيرين كوهين وكيش إلى المحادثات الجارية بوساطة واشنطن من أجل تطبيع العلاقات بين "تل أبيب" والرياض.

وتلقت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" دعوات لمشاركة "وفد إسرائيلي" قبل أن تقوم بإلغاء زيارة الوزيرين، في أعقاب مماطلة السعودية في إصدار تأشيرات الدخول لأراضيها؛ بحسب وسائل الإعلام العبرية.

وقالت القناة 13 العبرية: "إن مسؤولين أميركيين تحدثوا مع آخرين "إسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة، ونقلوا لهم بأن "الزيارة مبكرة جدا وتضع السعوديين في وضع معقد في ظل المحادثات الجارية".

وأوضحت القناة العبرية، أنه من المزمع أن يشارك "وفد إسرائيلي" مهني في المؤتمر المقرر يوم 10 أيلول/ سبتمبر؛ لكن دون أن يضم تمثيلا على مستوى وزراء الحكومة "الإسرائيلية".

ويُشار إلى أن السعودية كانت قد وقعت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، تعهدت فيها بالسماح لممثلين "إسرائيليين" بالمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي.

MENAFN05092023000205011050ID1107007843

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث