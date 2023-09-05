إلغاء زيارة وزراء إسرائيليين إلى السعودية

وكان من المقرر أن يشاركا في مؤتمر لجنة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" الأممية للتربية والثقافة والعلوم.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أنه تم إلغاء زيارة الوزيرين كوهين وكيش إلى المحادثات الجارية بوساطة واشنطن من أجل تطبيع العلاقات بين "تل أبيب" والرياض.

وتلقت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" دعوات لمشاركة "وفد إسرائيلي" قبل أن تقوم بإلغاء زيارة الوزيرين، في أعقاب مماطلة السعودية في إصدار تأشيرات الدخول لأراضيها؛ بحسب وسائل الإعلام العبرية.

وقالت القناة 13 العبرية: "إن مسؤولين أميركيين تحدثوا مع آخرين "إسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة، ونقلوا لهم بأن "الزيارة مبكرة جدا وتضع السعوديين في وضع معقد في ظل المحادثات الجارية".

وأوضحت القناة العبرية، أنه من المزمع أن يشارك "وفد إسرائيلي" مهني في المؤتمر المقرر يوم 10 أيلول/ سبتمبر؛ لكن دون أن يضم تمثيلا على مستوى وزراء الحكومة "الإسرائيلية".

ويُشار إلى أن السعودية كانت قد وقعت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، تعهدت فيها بالسماح لممثلين "إسرائيليين" بالمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي.