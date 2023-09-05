ودعا الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في ممارسات الاحتلال، وإلى إدانة هذه الجريمة النكراء ضد نساء فلسطين.

وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ومساءلة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها اليومية ضد شعبنا الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص ما ارتكبته مجندتان إسرائيليتان مسلحتان ضمن دورية ومعهما كلب مهاجم، إذ أجبرتا خمس سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن، حيث تكررت هذه الحادثة في الآونة الأخيرة، إذ وثقت (20 حالة) من هذا القبيل، بحسب المعطيات المتوفرة.