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اتحاد المرأة يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي ضد 5 سيدات في الخليل

9/5/2023 5:14:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد 5 سيدات فلسطينيات من إجبارهن على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل.

ودعا الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في ممارسات الاحتلال، وإلى إدانة هذه الجريمة النكراء ضد نساء فلسطين.

وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ومساءلة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها اليومية ضد شعبنا الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص ما ارتكبته مجندتان إسرائيليتان مسلحتان ضمن دورية ومعهما كلب مهاجم، إذ أجبرتا خمس سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن، حيث تكررت هذه الحادثة في الآونة الأخيرة، إذ وثقت (20 حالة) من هذا القبيل، بحسب المعطيات المتوفرة.

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