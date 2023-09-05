اتحاد المرأة يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي ضد 5 سيدات في الخليل
التاريخ
9/5/2023 5:14:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد 5 سيدات فلسطينيات من إجبارهن على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل.
ودعا الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في ممارسات الاحتلال، وإلى إدانة هذه الجريمة النكراء ضد نساء فلسطين.
وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ومساءلة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها اليومية ضد شعبنا الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص ما ارتكبته مجندتان إسرائيليتان مسلحتان ضمن دورية ومعهما كلب مهاجم، إذ أجبرتا خمس سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن، حيث تكررت هذه الحادثة في الآونة الأخيرة، إذ وثقت (20 حالة) من هذا القبيل، بحسب المعطيات المتوفرة.
MENAFN05092023000205011050ID1107007842
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.