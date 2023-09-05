

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في رسالة ترحيبية للمشاركين والمنظمين والضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، وهو حدث تنظمه مؤسسة روسكونغرس، ومن المقرر عقده في فلاديفوستوك في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن الموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام، وهو "على طريق التعاون والسلام والازدهار"، يعكس رغبة روسيا في الانخراط بحوار واسع النطاق حول القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي.



وشدد بوتين على أهمية خلق خدمات لوجستية جديدة وضمان الأمن الغذائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحا أنه خلال الجلسة العامة للمنتدى، فضلا عن جلسات النقاش واجتماعات المائدة المستديرة المواضيعية، ستركز المناقشات المخططة على آفاق توسيع التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني.



وقال بوتين إنه من المهم تحديد سبل لتشكيل سلاسل إنتاج وخدمات لوجستية جديدة وفعالة إلى أقصى حد وتحديث أنظمة النقل والطاقة وضمان الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة.



وذكر بوتين أن المنتدى أثبت نفسه كحدث دولي وازن وتمثيلي لخلق فرص جيدة للتواصل المباشر والموضوعي بين رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة والخبراء من مختلف البلدان.



وبيّن الرئيس أن المنتدى يتناول تقليديا المهام الأكثر صلة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في الشرق الأقصى الروسي، فضلا عن العديد من التفاعلات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.