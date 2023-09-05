بوتين: روسيا ستشارك بنشاط في بناء العلاقات في آسيا والمحيط الهادئ
التاريخ
9/5/2023 5:14:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
موسكو/PNN- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأثنين، إن روسيا تسعى إلى بناء العلاقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام المصالح المشروعة لكافة الأطراف.
وأدلى بوتين بهذه التصريحات في رسالة ترحيبية للمشاركين والمنظمين والضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، وهو حدث تنظمه مؤسسة روسكونغرس، ومن المقرر عقده في فلاديفوستوك في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام، وهو "على طريق التعاون والسلام والازدهار"، يعكس رغبة روسيا في الانخراط بحوار واسع النطاق حول القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي.
وشدد بوتين على أهمية خلق خدمات لوجستية جديدة وضمان الأمن الغذائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحا أنه خلال الجلسة العامة للمنتدى، فضلا عن جلسات النقاش واجتماعات المائدة المستديرة المواضيعية، ستركز المناقشات المخططة على آفاق توسيع التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني.
وقال بوتين إنه من المهم تحديد سبل لتشكيل سلاسل إنتاج وخدمات لوجستية جديدة وفعالة إلى أقصى حد وتحديث أنظمة النقل والطاقة وضمان الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة.
وذكر بوتين أن المنتدى أثبت نفسه كحدث دولي وازن وتمثيلي لخلق فرص جيدة للتواصل المباشر والموضوعي بين رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة والخبراء من مختلف البلدان.
وبيّن الرئيس أن المنتدى يتناول تقليديا المهام الأكثر صلة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في الشرق الأقصى الروسي، فضلا عن العديد من التفاعلات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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