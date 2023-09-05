

ورحب أبو هين بوفد جمعية واعد للأسرى والمحررين، مثمناً دورها الرائد في خدمة قضية الأسرى، مضيفاً أن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يسخر كل إمكانياته لدعم قضية الأسرى في المجال الإعلامي، مؤكداً الجاهزية التامة لأي تعاون مشترك من شأنه خدمة قضية الأسرى، ومضى يقول: " قضية الأسرى تحظى باهتمام كبير على أجندة منتدى الإعلاميين، ونرحب دوماً بأي تعاون من شأنه تسليط الضوء على معاناة الأسرى وإيصال رسالتهم للعالم أجمع".



بدروه، عبر قنديل عن تقدير جمعية واعد لدور منتدى الإعلاميين في نصرة وخدمة القضايا الوطنية، لاسيما قضية الأسرى، مشيراً إلى مجالات للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الوضع في سجون الاحتلال لم يعد كالسابق، وأن الفترة المقبلة تحمل في طياتها تصاعد في المواجهة بين الأسرى وإدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي لاسيما في ظل الوزير المتطرف بن غفير.