منتدى الإعلاميين يستقبل وفداً من جمعية واعد للأسرى والمحررين
التاريخ
9/5/2023 5:14:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN-بحث منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، مع وفد من جمعية واعد للأسرى والمحررين، سبل التعاون المشترك لنصرة قضية الأسرى على صعيد الإعلام المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من جمعية واعد تقدمه مديرها عبد الله قنديل لمقر المنتدى بمدينة غزة، حيث كان في استقباله رئيس منتدى الإعلاميين ياسر أبو هين ومدير المنتدى محمد ياسين.
ورحب أبو هين بوفد جمعية واعد للأسرى والمحررين، مثمناً دورها الرائد في خدمة قضية الأسرى، مضيفاً أن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يسخر كل إمكانياته لدعم قضية الأسرى في المجال الإعلامي، مؤكداً الجاهزية التامة لأي تعاون مشترك من شأنه خدمة قضية الأسرى، ومضى يقول: " قضية الأسرى تحظى باهتمام كبير على أجندة منتدى الإعلاميين، ونرحب دوماً بأي تعاون من شأنه تسليط الضوء على معاناة الأسرى وإيصال رسالتهم للعالم أجمع".
بدروه، عبر قنديل عن تقدير جمعية واعد لدور منتدى الإعلاميين في نصرة وخدمة القضايا الوطنية، لاسيما قضية الأسرى، مشيراً إلى مجالات للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الوضع في سجون الاحتلال لم يعد كالسابق، وأن الفترة المقبلة تحمل في طياتها تصاعد في المواجهة بين الأسرى وإدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي لاسيما في ظل الوزير المتطرف بن غفير.
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