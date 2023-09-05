إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمدرسة في بيت أمر
التاريخ
9/5/2023 5:14:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب العشرات من الطالبات، اليوم الثلاثاء، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة "زهرة المدائن الأساسية"، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأوضح مراسل الوكالة الرسمية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة زهرة المدائن الأساسية أثناء تواجدهن في المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهن ومن المعلمات بالاختناق، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات بين المواطنين وقات الاحتلال.
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