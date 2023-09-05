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إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمدرسة في بيت أمر

9/5/2023 5:14:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب العشرات من الطالبات، اليوم الثلاثاء، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة "زهرة المدائن الأساسية"، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح مراسل الوكالة الرسمية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة زهرة المدائن الأساسية أثناء تواجدهن في المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهن ومن المعلمات بالاختناق، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات بين المواطنين وقات الاحتلال.

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