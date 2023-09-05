-من كانت الأم تريزا؟



الأم تيريزا، ولدت باسم أنجيزي غونكسي بوجاكسيو في سكوبيي، مقدونيا الشمالية في 26 أغسطس 1910. أمضت أول ثمانية عشر عاماً من عمرها في سكوبيي، وبعد ذلك ذهبت إلى أيرلندا ثم زارت الهند في عام 1928 حيث كرست نفسها. لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

أصبحت مواطنة هندية في عام 1948 وأنشأت منظمة مرسلات المحبة في كلكتا (كولكاتا الآن) في عام 1950. وقد نال العمل الذي قامت به الأم تريزا وجماعتها استحساناً في جميع أنحاء العالم، وحصلت على عدد من الجوائز. لأعمالها الخيرية، بما في ذلك جائزة رامون ماجسايساي للسلام عام 1962، وبادما شري عام 1962، وجائزة جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي عام 1969، وجائزة بهارات راتنا عام 1980.

كما حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 "للعمل الذي قامت به في النضال من أجل التغلب على الفقر والضيق، اللذين يشكلان أيضاً تهديداً للسلام". توفيت في 5 سبتمبر 1997 عن عمر يناهز 87 عاماً.

سيدتي