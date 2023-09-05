Tuesday, 05 September 2023 03:39 GMT

يهدف إلى التوعية والمساعدة.. هذه قصة 'اليوم العالمي للعمل الخيري'

9/5/2023 5:14:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر العمل الخيري ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المزدهرة والمترابطة، حيث يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليل الفجوات بين الطبقات المختلفة. كما أنه يعكس القيم الإنسانية النبيلة، ويعزز من روح التعاون والتضامن بين الأفراد.
يأتي "اليوم العالمي للعمل الخيري" ليسلط الضوء على أهمية الجهود الإنسانية التطوعية، ويشجع على تعزيز روح العطاء والتكافل الاجتماعي.
و يتيح العمل الخيري فرصة لبناء جسور التواصل بين الثقافات والجنسيات المختلفة، محققاً تبادلاً ثقافياً يغذي التعايش والتفهّم المتبادل. كما أنه يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز العلاقات بين الأفراد والمجتمعات المحلية.
و يتم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري في الخامس من سبتمبر لإحياء ذكرى وفاة لأم تريزا؛ بهدف حشد الناس في جميع أنحاء العالم نحو العمل الخيري وكذلك تكريم أولئك الذين ساهموا بحياتهم من أجل رفاهية الآخرين. ولا يقتصر الأمر على الأشخاص فحسب، بل يتم أيضاً حث العديد من المنظمات وأصحاب المصلحة على مساعدة الآخرين من خلال الأنشطة التطوعية والخيرية.

-من كانت الأم تريزا؟

الأم تيريزا، ولدت باسم أنجيزي غونكسي بوجاكسيو في سكوبيي، مقدونيا الشمالية في 26 أغسطس 1910. أمضت أول ثمانية عشر عاماً من عمرها في سكوبيي، وبعد ذلك ذهبت إلى أيرلندا ثم زارت الهند في عام 1928 حيث كرست نفسها. لمساعدة الفقراء والمحتاجين.
أصبحت مواطنة هندية في عام 1948 وأنشأت منظمة مرسلات المحبة في كلكتا (كولكاتا الآن) في عام 1950. وقد نال العمل الذي قامت به الأم تريزا وجماعتها استحساناً في جميع أنحاء العالم، وحصلت على عدد من الجوائز. لأعمالها الخيرية، بما في ذلك جائزة رامون ماجسايساي للسلام عام 1962، وبادما شري عام 1962، وجائزة جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي عام 1969، وجائزة بهارات راتنا عام 1980.
كما حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 "للعمل الذي قامت به في النضال من أجل التغلب على الفقر والضيق، اللذين يشكلان أيضاً تهديداً للسلام". توفيت في 5 سبتمبر 1997 عن عمر يناهز 87 عاماً.

سيدتي

MENAFN05092023000208011052ID1107007835

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث