وظيفة شاغرة للأردنيين في السعودية



ووفقا للإعلان، فان الشركة تسعى لتعيين أردني بوظيفة ضابط توظيف للعمل في السعودية.



وبيّن الإعلان أنه يجب على المتقدمين أن تتوفر لديهم عدة مؤهلات وخبرات، وهي: شهادة جامعية أو معهد متوسط في مجال الإدارة أو إدارة الفنادق أو إدارة الموارد البشرية، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال، إضافة إلى اجادة اللغة الإنجليزية، وأن لا يزيد العمر عن 35 عاماً.



ودعت من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]







