وظيفة شاغرة للأردنيين في السعودية

وظيفة شاغرة للأردنيين في السعودية
التاريخ
9/5/2023 5:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية، إعلان توظيف لحساب شركة رائدة تعمل في مجال خدمات الاعاشة.
ووفقا للإعلان، فان الشركة تسعى لتعيين أردني بوظيفة ضابط توظيف للعمل في السعودية.
وبيّن الإعلان أنه يجب على المتقدمين أن تتوفر لديهم عدة مؤهلات وخبرات، وهي: شهادة جامعية أو معهد متوسط في مجال الإدارة أو إدارة الفنادق أو إدارة الموارد البشرية، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال، إضافة إلى اجادة اللغة الإنجليزية، وأن لا يزيد العمر عن 35 عاماً.
ودعت من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]
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