إسماعيل فرغلي يكشف عن اصابته بمرض خطير

في حديثه ، قال فرغلي: "جالي ورم في زوري وربنا نجاني منه، كان على أحبالي الصوتية ووقتها كنت بصوّر مسلسل "مكتوب عليا". روحت لدكتور صديق قال لي إني بحاجة لعمل فحص للغدة، وعملت الفحوصات وتبين أن هناك ورمًا صغيرًا، وكان القرار الطبي واضحًا بضرورة استئصاله".



وتابع: "واجهت تحديًا حقيقيًا، حيث كنت في منتصف تصوير المسلسل، وكان يتعين علي أن أتخذ قرارًا سريعًا بين حياتي وبين عملي الفني.

واختتم :" بفضل الله وبفضل الدكتور الرائع الذي عالجني، تمت العملية بنجاح وتبين أن الورم ليس خطيرًا على الأحبال الصوتية، وهذا كان له تأثير كبير على روحي وتوجهي نحو الحياة".



لها