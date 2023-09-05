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فريحات: الصادرات الأردنية تغطي 50% من الواردات لأول مرة منذ عام 2003

9/5/2023 5:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

بلغت نسبة تغطية الصادرات الأردنية للواردات 50% لأول مرة منذ عام 2003 وذلك لغاية شهر حزيران من العام الحالي، وفق مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات.

وقال فريحات خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إن عجز الميزان التجاري انخفض بنسبة 10% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2023.

وأضاف أن عجز التجارة الخارجية بلغ 4.45 مليارات دينار حتى نهاية حزيران الماضي.

وأشار إلى أن معدل التضخم بلغ 0.92%حتى تموز 2023، لافتا إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر السبعة الأولى العام الحالي شهد ارتفاعا بنسبة 2.68% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.




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