Tuesday, 05 September 2023 03:38 GMT

أحداث النيجر تفتح أعين الأسواق على استثمار من ذهب

9/5/2023 5:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعدت أسعار اليورانيوم إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرا، وسط إقبال المستثمرين الأفراد على التوظيف في الصناديق المرتبطة باليورانيوم في ظل أحداث النيجر.
وتأتي الزيادة وسط تهديدات بانقطاع إمدادات اليورانيوم من النيجر، التي تعد سابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنتاج، بحسب الرابطة النووية العالمية.


بالإضافة لتوقعات المستثمرين بزيادة الطلب على الوقود النووي على خلفية تأثير أحداث أوكرانيا على إمدادات الغاز، ومساعٍ كبيرة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري.

MENAFN05092023000208011052ID1107007827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث