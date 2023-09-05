أحداث النيجر تفتح أعين الأسواق على استثمار من ذهب

أحداث النيجر تفتح أعين الأسواق على استثمار من ذهب
التاريخ
9/5/2023 5:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - صعدت أسعار اليورانيوم إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرا، وسط إقبال المستثمرين الأفراد على التوظيف في الصناديق المرتبطة باليورانيوم في ظل أحداث النيجر.
وتأتي الزيادة وسط تهديدات بانقطاع إمدادات اليورانيوم من النيجر، التي تعد سابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنتاج، بحسب الرابطة النووية العالمية.
بالإضافة لتوقعات المستثمرين بزيادة الطلب على الوقود النووي على خلفية تأثير أحداث أوكرانيا على إمدادات الغاز، ومساعٍ كبيرة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
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