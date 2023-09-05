تخطط دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عام 2025، بحسب مدير عام الدائرة حيدر فريحات.

وقال فريحات خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إن تكلفة تنفيذ التعداد السكاني تقدر بنحو 24 مليون دينار.

وأضاف أن الدائرة بصدد إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012.

وأشار فريحات إلى أن الدائرة تخطط للربط السجلي مع الدوائر والمؤسسات المنتجة للبيانات الإحصائية، إلى جانب رفع جودة المنتجات الإحصائية لاستخدام التكنولوجيا.