الإحصاءات: تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن عام 2025
التاريخ
9/5/2023 5:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
تخطط دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عام 2025، بحسب مدير عام الدائرة حيدر فريحات.
وقال فريحات خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إن تكلفة تنفيذ التعداد السكاني تقدر بنحو 24 مليون دينار.
وأضاف أن الدائرة بصدد إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012.
وأشار فريحات إلى أن الدائرة تخطط للربط السجلي مع الدوائر والمؤسسات المنتجة للبيانات الإحصائية، إلى جانب رفع جودة المنتجات الإحصائية لاستخدام التكنولوجيا.
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