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مهيدات يتفقد سير عمليات التصنيع الغذائي بجولة ميدانية مفاجئة لأحد مصانع الأغذية

9/5/2023 5:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، سلسلة جولاته الميدانية التفقدية على مصانع الأغذية بزيارة ميدانية مفاجئة صباح اليوم إلى أحد مصانع الأغذية في عمان بهدف تفقد سير الإنتاج ومتابعة الالتزام بشروط وأسس التصنيع الغذائي الجيد.


واطلع مهيدات خلال جولته والوفد المرافق له في المصنع على مستودعات المواد الأولية وقاعات الإنتاج ومواقع تحضير وتجهيز المجمدات والمطهيات وقاعة التعبئة والتغليف وقاعة الأفران بالإضافة إلى قاعة تشكيل المجمدات.


وأكد مهيدات على أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتعزيز وتطوير الصناعة الغذائية الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني وزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.


وتأتي هذه الجولة كجزء من الزيارات الدورية التي تقوم بها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وتقديم الدعم الممكن على أرض الواقع لخدمة هذه الصناعات.


ضم الوفد المرافق كل من مدير مديرية الغذاء المهندس، أمجد رشايدة، ومستشار المدير العام لشؤون المناطق الدكتور محمد بطاينة، ورئيس قسم الغذاء المتداول الدكتور مأمون صياحين، ورئيس وحدة الإعلام السيدة شمس المواجدة، ورئيس قسم العلاقات العامة الدكتور علي الذينات."

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