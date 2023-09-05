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هل يتوقف قطار رفع الفائدة الأميركية مؤقتاً في ايلول الجاري؟

9/5/2023 5:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي أن أن" الاقتصادية، تقريراً بيّنت فيه أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، منحت المستثمرين أملاً متزايداً في أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي "مؤقتاً" عن تشديد السياسات النقدية، وأن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في الاجتماع الذي سيعقد يوم 21 من ايلول الجاري، بعد أن رفع معدل الفائدة في تموز الماضي إلى أعلى مستوى منذ 22 عاماً.
وقالت الشبكة في التقرير، إن الفيدرالي الأميركي كان قد أعلن عن زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تموز الماضي ليصل إلى النطاق 5.25-5.5%، إلا أن 90 % من مستثمري الأسواق المالية يتوقعون الآن أن يصوت مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي لصالح توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل.


وأضاف أنه من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام الحالي إذا استمر سوق العمل والاقتصاد الكلي في التباطؤ، ما يساعد على خفض التضخم.

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