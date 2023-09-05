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العقبة تُطلق وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات

9/5/2023 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت محافظة العقبة وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في المختلفة.


وتضمنت الوثيقة عدة بنود أهمها، عدم المشاركة في المناسبات التي يتخللها إطلاق عيارات نارية، وإلزام صاحب الدعوة بوضع لافتة مكتوب عليها يمنع إطلاق العيارات النارية في مكان الاحتفال وإضافتها إلى بطاقات الدعوة، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وضرورة مغادرة المناسبة التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية.
كما تضمنت الوثيقة ضرورة إبلاغ السلطات الأمنية عن أي مطلق للنار، وعدم التوسط له وإفساح المجال أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المطلقين للعيارات النارية في المناسبات المختلفة.

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