العقبة تُطلق وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات
التاريخ
9/5/2023 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أطلقت محافظة العقبة وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في المختلفة.
وتضمنت الوثيقة عدة بنود أهمها، عدم المشاركة في المناسبات التي يتخللها إطلاق عيارات نارية، وإلزام صاحب الدعوة بوضع لافتة مكتوب عليها يمنع إطلاق العيارات النارية في مكان الاحتفال وإضافتها إلى بطاقات الدعوة، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وضرورة مغادرة المناسبة التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية.
كما تضمنت الوثيقة ضرورة إبلاغ السلطات الأمنية عن أي مطلق للنار، وعدم التوسط له وإفساح المجال أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المطلقين للعيارات النارية في المناسبات المختلفة.
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