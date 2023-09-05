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الاحتلال يسلّم 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس

9/5/2023 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 50 إخطارا بالهدم و"إعادة الأرض إلى ما كانت عليه"، في قرية دوما جنوب نابلس.


وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة لـ"وفا"، بأن طواقم الإدارة المدنية ترافقها جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية والجنوبية من القرية، ووزعت 50 إخطارا بينها إخطار بهدم غرفة زراعية وآخر بتجريف شارع تم افتتاحه حديثا، فيما نصت بقية الإخطارات على إعادة الأراضي التي استصلحها أصحابها إلى ما كانت عليه.


وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تدّعي أن تلك الأراضي أملاك دولة وتقع في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، مؤكدا أن جميع الأراضي التي جرى إخطارها ملكية خاصة ويملك المواطنون أوراقا ثبوتية فيها.

وفا


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