

ومن المقرر أن يقدم الفنانان مجموعة من أروع أغانيهما وسط أجواء احتفالية تجسد روح التعاون والتآخي التي تجمع البلدين، حيث من المتوقع أن يستمتع الحضور من مختلف الجنسيات بأمسية موسيقية مميزة تحتفي بالسعودية ومسيرتها من قلب عاصمة دولة الإمارات.



وتحتفي السعودية باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، مستلهمة من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، ما جعلها ترسخ قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.



وتشير المعلومات إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 150 درهم إماراتي.

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