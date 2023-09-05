Tuesday, 05 September 2023 03:38 GMT

حسين الجسمي وداليا مبارك يحتفلان باليوم الوطني السعودي في قصر الإمارات

9/5/2023 5:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إحياء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السعودية داليا مبارك، مناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، وذلك مساء السبت 23 سبتمبر (أيلول) في فندق قصر الإمارات، أبوظبي.


ومن المقرر أن يقدم الفنانان مجموعة من أروع أغانيهما وسط أجواء احتفالية تجسد روح التعاون والتآخي التي تجمع البلدين، حيث من المتوقع أن يستمتع الحضور من مختلف الجنسيات بأمسية موسيقية مميزة تحتفي بالسعودية ومسيرتها من قلب عاصمة دولة الإمارات.


وتحتفي السعودية باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، مستلهمة من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، ما جعلها ترسخ قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.


وتشير المعلومات إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 150 درهم إماراتي.

24


MENAFN05092023000208011052ID1107007821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث