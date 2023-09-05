

وقالت تقارير اقتصادية، إنه يأتي هذا الارتفاع المتواصل في ظل مواصلة الهند تشديد القيود على صادراتها من الأرز للحفاظ على أمنها الغذائي.



وأضافت التقارير أنه تزداد المخاوف من قيام كل من تايلاند وفيتنام باتباع سياسة مماثلة للهند، وفرض حملة تشديد على الصادرات من الأرز، ما قد يرفع الأسعار العالمية للأرز لتتجاوز 1000 دولار للطن.



ووصل السعر القياسي حالياً لـ 646 دولاراً للطن الواحد.



وتتخوف الأسواق من أن يؤدي حظر تصدير الأرز في الهند إلى أزمة غذاء عالمية، وأن يؤثر حظرها للتصدير على ملايين الناس حول العالم.