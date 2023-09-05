أسعار الأرز عالمياً تصعد لأعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وتخوفات من أزمة غذاء عالمية
التاريخ
9/5/2023 5:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - صعدت أسعار عقود الأرز خلال التعاملات العالمية اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ نحو 15 عاماً.
وقالت تقارير اقتصادية، إنه يأتي هذا الارتفاع المتواصل في ظل مواصلة الهند تشديد القيود على صادراتها من الأرز للحفاظ على أمنها الغذائي.
وأضافت التقارير أنه تزداد المخاوف من قيام كل من تايلاند وفيتنام باتباع سياسة مماثلة للهند، وفرض حملة تشديد على الصادرات من الأرز، ما قد يرفع الأسعار العالمية للأرز لتتجاوز 1000 دولار للطن.
ووصل السعر القياسي حالياً لـ 646 دولاراً للطن الواحد.
وتتخوف الأسواق من أن يؤدي حظر تصدير الأرز في الهند إلى أزمة غذاء عالمية، وأن يؤثر حظرها للتصدير على ملايين الناس حول العالم.
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