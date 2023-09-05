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أسعار الأرز عالمياً تصعد لأعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وتخوفات من أزمة غذاء عالمية

9/5/2023 5:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعدت أسعار عقود الأرز خلال التعاملات العالمية اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ نحو 15 عاماً.


وقالت تقارير اقتصادية، إنه يأتي هذا الارتفاع المتواصل في ظل مواصلة الهند تشديد القيود على صادراتها من الأرز للحفاظ على أمنها الغذائي.


وأضافت التقارير أنه تزداد المخاوف من قيام كل من تايلاند وفيتنام باتباع سياسة مماثلة للهند، وفرض حملة تشديد على الصادرات من الأرز، ما قد يرفع الأسعار العالمية للأرز لتتجاوز 1000 دولار للطن.


ووصل السعر القياسي حالياً لـ 646 دولاراً للطن الواحد.


وتتخوف الأسواق من أن يؤدي حظر تصدير الأرز في الهند إلى أزمة غذاء عالمية، وأن يؤثر حظرها للتصدير على ملايين الناس حول العالم.

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