نشر المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين صورة لنفسه وهو يضع رقعة على عينه بعدما أصيب في وجهه أثناء الركض، ما أثار سيلاً من النكات التي شبّهت شكله بالقراصنة.

وتعرض شولتس لإصابة طفيفة بعد سقوطه أثناء ممارسة رياضة الجري نهاية الأسبوع، ما اضطره إلى إلغاء بعض المواعيد.

ونشر المستشار صورة على منصة إكس (تويتر سابقاً)، يظهر فيها وهو يضع رقعة سوداء كبيرة على عينه اليمنى، مع علامات حمراء لبعض الخدوش فوق الجفن.

وكتب شولتس على حسابه الرسمي "شكراً على أمنياتكم الطيبة. الوضع في الصورة يبدو أسوأ مما هو عليه في الواقع".

وأضاف "أنا متحمس لرؤية الميمات" الساخرة عبر الإنترنت.

وبالفعل، انتشرت عبر الإنترنت ميمات كثيرة من وحي صورة المستشار الألماني، إذ شبّهه كثيرون بالقرصان.

وأظهرت إحدى الميمات شولتس على شكل قرصان رسوم متحركة يضع رقعة عين ويلوّح بسيف، فيما بيّنته أخرى على شكل قرصان خلف عجلة القيادة في سفينة ويضع قبعة عليها جمجمة وعظمتان متقاطعتان ويحمل سيفاً.

وكانت هناك أيضاً رسائل عدة تمنى أصحابها له الشفاء العاجل، حيث حصدت تغريداته عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات.

وقال الناطق باسمه شتيفن هيبستريت إنه رغم الإصابة، فإن شولتس الذي كان يمارس رياضة الجري بانتظام لسنوات، في حالة جيدة.

وشوهد المستشار الألماني في وقت لاحق الاثنين وهو يضع رقعة العين في حفلة استقبال سنوية في كنيسة كاثوليكية في برلين.

ويعتزم أيضاً حضور مواعيده المقررة هذا الأسبوع، بما في ذلك جولة في معرض السيارات "آي إيه إيه" IAA في ميونيخ الثلاثاء، وإلقاء خطاب في البرلمان الأربعاء.

وقال هيبيستريت في مؤتمر صحافي دوري "إنه في حالة جيدة في ظل هذه الظروف".

وأضاف "كان في مزاج جيد هذا الصباح، رغم أنه لا يزال يبدو متضرراً بعض الشيء".