بسبب الاعتداء على صديقته.. قرار صارم من البرازيل ضد أنتوني

استبعد البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد من تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض تصفيات كأس العالم 2026، بعد اتهامات بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي، إن أنتوني استبعد من أجل الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد.

ويحل مهاجم أرسنال غابريال جيزوس محل أنتوني في التشكيلة التي ستواجه بوليفيا في الثامن من سبتمبر الجاري، وبيرو يوم 12 من الشهر نفسه.

ونفى أنتوني الاعتداء الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على "إنستغرام"، مشيراً إلى أنه كان ضحية اتهامات باطلة.

وقال أنتوني أستطيع أن أؤكد بهدوء أن الاتهامات كاذبة، وأن الأدلة التي قُدّمت وستُقدّم ستُظهر أنني بريء.

وجاء هذا النفي بعدما نشرت تقارير صحفية برازيلية رسائل عبر تطبيق "واتساب"، يُزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة.

وفي إحدى المحادثات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، قالت كافالين إنه يجب عليه الاعتذار عن الركلات والاعتداءات، ثم يبدو أن أنتوني يرد على ذلك بكلمة "آسف".

وتظهر كافالين أيضاً في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.

وقال أنتوني في منشوره على "إنستغرام" إن علاقته بكافالين كانت صاخبة مع إساءات لفظية من كلا الجانبين، غير أنه نفى الاعتداء عليها، وأضاف أنتوني: "في كل مرّة، تُقدم نسخة مختلفة من الاتهامات، أنا واثق من أن تحقيقات الشرطة الجارية ستثبت الحقيقة".

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