في بيان رسمي.. لاعبو إسبانيا يدينون تصرف روبياليس

انتقد لاعبو منتخب إسبانيا، السلوك غير المقبول لرئيس الاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس، بسبب تقبيله للاعبة جينيفر هيرموسو خلال احتفال منتخب بلادهم للسيدات بلقب المونديال الشهر الماضي.

وخلال إشادتهم بفوز منتخب بلادهم للسيدات باللقب العالمي الذي وصفوه بالحدث التاريخي، أعرب لاعبو منتخب إسبانيا في بيان مشترك تلاه مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا أمام وسائل الإعلام، عن تضامنهم مع اللاعبات واستيائهم كون إنجازهن قد شُوِّهَ بسبب الجدل الذي أعقب سلوك روبياليس، خلال حفل تسليم جوائز كأس العالم عقب المباراة النهائية.

وأضافوا: "نود أن ندين السلوك غير المقبول للسيد روبياليس الذي لم يرق إلى مستوى المؤسسة التي يمثلها، نحن نقف بحزم إلى جانب القيم التي تحملها الرياضة، يجب أن تكون كرة القدم الإسبانية مصدراً للاحترام والإلهام والشمولية والتنوع، ويجب أن تكون قدوة في تصرفاتها، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وكان روبياليس قبل اللاعبة رقم 10 هيرموسو على شفتيها على حين غرة، مما أثار سخطاً دولياً ودفع الاتحاد الدولي الى التدخل بإيقافه تسعين يوماً.

وتحدث روبياليس أمام الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإسباني ورفض الاستقالة من منصبه "لأنه لا ينبغي أن يستقيل بسبب قبلة صغيرة حصلت بالتراضي"، منتقداً ما أطلق عليه النسوية الزائفة.

وقررت المحكمة الرياضية الإسبانية فتح تحقيق بحق روبياليس، تزامناً مع الكشف عن توجه الحكومة لمطالبة المحكمة الرياضية بإيقافه.

وسبق للحكومة الإسبانية أن تقدمت قبل أسبوع بشكوى ضد روبياليس عبر المجلس الوطني للرياضة التابع لها، متهمة إياه بارتكاب مخالفات خطيرة.

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