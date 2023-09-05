مقتل فلسطيني وإصابة آخر في اقتحام إسرائيلي شرقي طولكرم

قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال

اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا عن

مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم قولها، إن شاباً 21 عاماً من مخيم نور شمس قتل بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في الرأس.

ووفق الوكالة، كانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجراً، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عدداً من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها.

وأشارت إلى أن جرافات إسرائيل دمرت

الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس شارع نابلس، وعدداً من المركبات المتوقفة في حارة المحجر، لافتة إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان والجنود الإسرائليين الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

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