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الهند تكشف عن محادثات بشأن وضع إطار عالمي للأصول المشفرة

9/5/2023 5:13:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن اليوم الثلاثاء إن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة، مضيفة أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون جميع الدول.

وقالت سيتارامن في مناسبة بالعاصمة المالية مومباي "طرحت رئاسة الهند (لمجموعة العشرين) على الطاولة القضايا الرئيسية المتعلقة بتنظيم أو فهم ضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة".

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