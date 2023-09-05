الهند تكشف عن محادثات بشأن وضع إطار عالمي للأصول المشفرة

الهند تكشف عن محادثات بشأن وضع إطار عالمي للأصول المشفرة
التاريخ
9/5/2023 5:13:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن اليوم الثلاثاء إن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة، مضيفة أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون جميع الدول.
وقالت سيتارامن في مناسبة بالعاصمة المالية مومباي "طرحت رئاسة الهند (لمجموعة العشرين) على الطاولة القضايا الرئيسية المتعلقة بتنظيم أو فهم ضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة".
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