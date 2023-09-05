100 فعالية كبرى ينظمها مركز دبي التجاري في الربع الرابع

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات الربع الأخير من هذا العام والتي تضم أكثر من 100 فعالية تجارية واستهلاكية تغطي قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا، والاستدامة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والاقتصاد الأخضر، وغيرها، حيث يواصل المركز أداء دوره الاستثنائي في ربط مجتمعات الأعمال العالمية ببعضها البعض من خلال تنظيم واستضافة مجموعة مهمة من الفعاليات المرموقة ضمن قطاع «الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات»، وذلك في إطار استعداده لانطلاق موسم فعاليات نهاية العام، والذي يتوقع أن يكون من أكثر المواسم زخماً وحضوراً، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لسياحة الأعمال.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية ووجهة رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وعاماً بعد عام، نشهد نمواً ملحوظاً للفعاليات والمعارض الرئيسية مثل معرض «جيتكس جلوبال»، ومعرض «عرب لاب+»، ومعرض «الخمسة الكبار»، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وغيرها. ولا شك أن موسم فعاليات نهاية العام سيوفر فرصاً فريدة لجميع الشركات العارضة والمشاركين ومجتمعات الأعمال لتعزيز التواصل والتعاون المثمر، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة، والمساهمة بشكل فعال في النمو المستمر لدبي وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

تدوير البلاستيك

ويشهد شهر سبتمبر انطلاق معرض إعادة تدوير البلاستيك، ومعرض مستلزمات النوم، معرض الشرق الأوسط للرغوة ومتعدد اليوريثان، ومعرض الشرق الأوسط للواصق والطلاء والمواد العازلة في الفترة (5 - 7 سبتمبر). يلي ذلك معرض عروس الخليج (13 - 17 سبتمبر)، وعرض ملكة الثلج الموسيقي (16 سبتمبر)، ومعرض «الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية»، ومعرض التواصل التجاري العالمي - Connecting Trade Worldwide (18 – 20 سبتمبر)، ومؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الثامن للأمراض الجلدية وطب التجميل (22 - 24 سبتمبر)، ومعرض الفوركس (26 - 27 سبتمبر).

وسينعقد معرض «عرب لاب+» الذي يعتبر منصة رائدة في مجال المختبرات والتحليلات في الفترة (19-21 سبتمبر)، ومن المقرر أن يستضيف أكثر من 10.000 مشارك و850 شركة عارضة على مدار ثلاثة أيام.

معرض الوظائف

كما ينعقد معرض الإمارات للوظائف (رؤية)، والذي يعتبر من أكبر الفعاليات الرئيسية لتمكين الشباب الإماراتي، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة (19 - 21 سبتمبر). ويوفر المعرض ملتقى للتواصل والتوظيف وتنمية المهارات، ويساهم في مساعدة الشركات على تحقيق أهداف التوطين الخاصة بها.

وسيقام «أوتوميكانيكا دبي»، أكبر معرض تجاري عالمي لخدمات ما بعد البيع للسيارات في الشرق الأوسط، خلال الفترة (2 - 4 أكتوبر)، حيث يستضيف شركات عارضة من أكثر من 55 دولة ستقوم بعرض أكثر من 2.000 منتج.

وينعقد معرض الشرق الأوسط الزراعي في الفترة ( 9 - 10 أكتوبر)؛ وهو أكبر معرض تجاري وزراعي في المنطقة، ويوفر منصة تستعرض جميع ما يتعلق بزراعة المحاصيل وتربية الأحياء المائية والبستنة وتربية الحيوانات.

«جيتكس جلوبال»

وسيقام معرض التكنولوجيا الأضخم «جيتكس جلوبال» بنسخته الثالثة والأربعين، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة نجاح مركز دبي التجاري العالمي في الفترة (16 - 20 أكتوبر). فبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي والتي حطمت الأرقام القياسية، مع استقطاب 170 ألف مشارك، منهم 40% من مختلف دول العالم الرائدة في مجال التكنولوجيا، وتحقيق عائد اقتصادي قدره 2.6 مليار درهم إماراتي، يعود هذا الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً في العالم في نسخة جديدة ليجمع نخبة من ألمع العقول وشركات التكنولوجيا الأكثر تقدماً في العالم لتعزيز مستوى الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة من خلال قوة التكنولوجيا والابتكار.

«بيوتي وورلد»

كما يعود «بيوتي وورلد ميدل إيست»، أكبر معرض تجاري دولي في قطاع التجميل في المنطقة، إلى دبي في نسخته السابعة والعشرين في الفترة (30 أكتوبر - 1 نوفمبر) وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسخة عام 2022، ويستضيف متحدثين عالميين بارزين مثل جو مالون. وسيجتمع كبار خبراء التجميل في هذه الفعالية لمناقشة آخر الصيحات والابتكارات العالمية في قطاع الجمال والتجميل.

وسيتم تسليط الضوء على قطاع التعليم في شهر أكتوبر مع عودة المعرض الدولي لمستلزمات وحلول التعليم (جيس)، والذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة (30 أكتوبر - 1 نوفمبر). ويقدم المعرض في نسخة هذا العام أحدث المنتجات والحلول والخدمات المتطورة في مجال التعليم، كما يستضيف مؤتمراً معتمداً حول برنامج التطوير المهني المستمر، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل وحلقات نقاش تضم معلمين من مختلف أنحاء المنطقة.



طب العائلة

وفي شهر نوفمبر، سيجتمع خبراء الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم لحضور المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لطب العائلة، والملتقى السنوي لطب الأشعة، ومؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن (31 أكتوبر - 2 نوفمبر). ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعالية الرائدة في مجال طب العائلة في منطقة الشرق الأوسط 2.500 مشارك، وحوالي 50 متحدثاً وخبيراً يناقشون موضوعات صحية متنوعة مثل الصحة العقلية والسمنة ومرض السكري وأحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية الطارئة ومستقبل الرعاية الصحية المرتبط بطب العائلة.

وسيتم تنظيم معرض «إكسبو أصحاب الهمم» في الفترة (9 - 11 أكتوبر)، بهدف الارتقاء بحياة أصحاب الهمم، لاسيما وأن منطقة الشرق الأوسط يعيش فيها نحو 50 مليوناً من أصحاب الهمم.



«جلفود للتصنيع»

ويعود معرض «جلفود للتصنيع» أضخم فعالية تجارية متخصصة في ابتكارات المكونات الغذائية وحلول الآلات لقطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في الفترة (7 - 9 نوفمبر) مع التركيز على الإنتاج الغذائي المستدام، وستضم نسخة هذا العام أكثر من 1.600 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة.

وتنعقد «قمة ومعرض الموارد البشرية» في الفترة (24 - 25 أكتوبر)، حيث تعد بمثابة منصة للحوار وملتقى للمختصين الذين يتطلعون إلى اكتشاف أحدث التقنيات والتوجهات والتغييرات التي يشهدها قطاع الموارد البشرية.

وينعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة (6 نوفمبر - 19 ديسمبر). ويعد هذا الحدث بمثابة منتدى لصنع القرار للحكومات والهيئات ذات العلاقة ومنصة لمراجعة اللوائح والمعاهدات الدولية، ومناقشة القضايا الرئيسية ذات التأثير العالمي على الراديو والاتصالات الراديوية والأقمار الاصطناعية وغيرها من المجالات المتصلة.

ويشكل معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أكبر معرض للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة. وسيقام هذان الحدثان التوأمان في الفترة (15 - 17 نوفمبر).

ومن الفعاليات المميزة الأخرى التي تقام خلال شهر نوفمبر؛ معرض «المرور الخليجي»، ومعرض «عالم الورق في الشرق الأوسط» (21-23 نوفمبر)، ومعرض دبي لكمال الأجسام (24 - 26 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للتبغ (27 - 28 نوفمبر)، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات، ومعرض براندس أوف إنديا (27 - 29 نوفمبر).



«الخمسة الكبار»

واحتفاءً بـ 43 عاماً من التميز، سينعقد معرض «الخمسة الكبار Big 5 Global» في الفترة (4 - 7 ديسمبر). حيث يعد هذا الحدث الرائد والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمثابة حجر الأساس في قطاع البناء والإنشاءات منذ أربعة عقود، ومن المتوقع أن يحضره نحو 68 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة، ونحو 2.200 شركة عارضة.

وسيقام «عرب بلاست» المعرض التجاري الدولي الرائد في مجال صناعات البلاستيك والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط في الفترة (13 – 15 ديسمبر).

ويعد معرض «تشاينا هوم لايف» الذي ينعقد في الفترة (19 – 21 ديسمبر)؛ الفعالية الأشمل على مستوى المنطقة في مجال المنتجات الصينية، والذي يجمع المستوردين والتجار من منطقة الشرق الأقصى والشرق الأوسط، ويوفر فرصة مثالية للزوار للحصول على أحدث السلع والمنتجات مباشرة من آلاف الشركات الصينية الرائدة. فيما يقام معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية في الفترة (12 - 14 ديسمبر).

واختتم جلفار قائلاً: «من دواعي فخرنا أن نختتم هذا الموسم الحافل بهذا العدد الكبير من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، مثل مؤتمر الأطراف (كوب 28) وغيره الكثير من الفعاليات والأحداث العالمية المرموقة. ومع اقتراب نهاية العام الجاري والذي تكلل بالعديد من النجاحات والإنجازات، فإننا نتطلع قدماً لاستقبال العام المقبل بأجندة واعدة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز