بعد اعتزاله.. بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا مرة أخرى

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خلال الساعات الماضية في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، تعيين جانلويجي بوفون أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، في منصب جديد بمنتخب الآزوري.

وقرر الاتحاد الإيطالي تعيين بوفون مديراً لمنتخب إيطاليا، ومعاونة لوتشانو سباليتي المدير الفني الجديد للآزوري الذي تولى المهمة حديثاً، خلفاً لروبرتو مانشيني.

وقال بوفون في مؤتمر صحفي: "أشكر الرئيس وعائلة منتخب إيطاليا والمدرب على الثقة التي منحوني إياها، تواجدي هنا يجعلني فخوراً ويحفزني ويجعلني رجلاً سعيداً، أعود إلى بيئة أعتقد أنني أعرفها جيداً، وملخص دوري سيكون تقديم مساهمة صغيرة في الديناميكيات التي سنختبرها في المستقبل".

وعما إذا كان يعتبر نفسه حارس المرمى الإيطالي الأفضل في التاريخ، قال بوفون: "أنا آخر من يستطيع الإجابة، وآخر من يريد الإجابة على هذه الأسئلة، أعتقد أن دينو زوف هو حارس المرمى التاريخي لمنتخب إيطاليا".

وكان بوفون عاد إلى بارما الإيطالي نادي طفولته في العام قبل الماضي 2021، حيث كان يأمل في البقاء حتى نهاية عقده يونيو 2024، بل سبق لابن الـ 45 عامًا تشديده على مواصلة اللعب حتى بطولة كأس العالم 2026، إلا أن الإصابات المتكررة على مدار الموسم الماضي أفسدت مسيرة بوفون مع بارما، وقرر اعتزاله بشكل نهائي مطلع أغسطس الماضي، بعد مسيرة حافلة سواء مع المنتخب الإيطالي أو نادي يوفنتوس.

ومع تعليقه للقفاز فإن بوفون وضع حداً لمسيرةٍ عظيمةٍ دامت 28 عامًا، وتكللت بالعديد من البطولات والإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز