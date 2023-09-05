قطاع الذهب في الإمارات يسجل مستويات قياسية

توقع باس كويمان الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، أن يواصل الذهب ارتفاعه بنحو 10 - 15 % خلال بقية العام الجاري، أي حوالي 734 درهماً للأونصة (50 درهماً للغرام تقريباً). مشيراً إلى ارتفاع سعر الذهب بنسبة 5.4 % في النصف الأول من عام 2023، ومؤكداً أن قطاع الذهب في دولة الإمارات، بات يسجل مستويات قياسية.

وقال: لطالما حظيت الإمارات بتصنيف عالٍ ضمن أكثر الدول المستهلكة للذهب، إذ بلغت المشتريات من الذهب في الدولة 11.5 طناً في الربع الأخير من عام 2019، وهي رابع أكبر كمية على مستوى العالم، والأولى على مستوى الشرق الأوسط. كما سجل متوسط استهلاك الذهب في الإمارات 39.8 طناً في ذروة الأزمة الصحية العالمية عام 2020، مما عزز ريادتها الإقليمية لتصل حصة الفرد من استهلاك الذهب إلى 5.24 جرام، وهو ثاني أعلى معدل في العالم.

وتابع: شهد القطاع في عام 2023 انتعاشاً قوياً، حيث سادت السوق الإماراتي حالة إيجابية بالتزامن مع ارتفاع احتياطي مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بما يعادل 397 مليون دولار (1.46 مليار درهم). كما سجلت احتياطيات المصرف نمواً بنسبة 41% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 17.5 مليار دولار (64.2 مليار درهم)، مما يشكل زيادة كبيرة عن التوقعات المذكورة في ديسمبر 2022 بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.855 مليار درهم).

ووصلت أسعار الذهب إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، مدفوعة بحالة عدم اليقين التي رافقت الأزمة الصحية العالمية، حيث سجلت في أغسطس 2020 ارتفاعاً تاريخياً إلى 2,067.15 دولار للأونصة، لتعاود الهبوط بشكل ملحوظ إلى 1,519 دولار للأونصة في بداية عام 2021، محققة عوائد سلبية خلال الفترة المتبقية من العام. وفي عام 2022، شهد السوق توجهاً مماثلاً، حيث وصلت أسعار الذهب في مارس إلى ذروتها عند 2,072 دولار للأونصة، ثم عادت في سبتمبر لتسجل أدنى مستوى عند 1,613 دولار للأونصة.

أداة استثمارية

وأردف كويمان: "يؤكد النمو الذي سجله مصرف الإمارات المركزي خلال السنوات الماضية على فاعلية الذهب كأداة استثمارية، حيث قُدرت الاحتياطيات بأكثر من مليار درهم في عام 2018. وتشير أحدث البيانات المسجلة إلى أن هذه الاحتياطات تتجه لتصل إلى 20 مليار درهم في المستقبل القريب. ونظراً لقيمة الذهب الراسخة تاريخياً والتوقعات الإيجابية لتحليلات القطاع، ينبغي على السكان الذين يتمتعون بالقوة الشرائية الاستثمار في هذا المعدن الثمين، والذي يمثل وسيلة مناسبة للتحوط ضد التضخم، ويحافظ على قيمته خلال تقلبات السوق. ويواصل الذهب إظهار مرونة كبيرة تثبت أنه خيار استثماري آمن، بالتزامن مع توجه بعض الدول نحو حظر الأصول الناشئة، مثل العملات الرقمية. وتوفر دي إتش إف كابيتال، شركة التوريق الشهيرة، أداة تداول الذهب كخدمة، إلى جانب العديد من الأدوات لمساعدة المستثمرين في المنطقة والعالم على تحقيق الأرباح. ومنذ إنشائها، قدمت الشركة بقيادة باس متوسط عائد استثمار سنوي يزيد على 20%، كما حقق المستثمرون من عملاء الشركة عائد استثمار بنسبة 114% بما يعادل أكثر من ضعف استثماراتهم الأولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز