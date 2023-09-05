واصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال والبنوك المصرية ثباته مع ترقب مراجعة صندوق النقد الدولي المؤجلة منذ مارس الماضي، حيث سجل الدولار متوسط 30.88 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.94 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

مع إعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقراره، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

كما استقر سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس وبنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.82 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع.

ارتبكت السوق السوداء بعد انضمام مصر إلى تكتل "بريكس" والذي يستهدف تقليل الاعتماد على الدولار، حيث واصل الدولار في السوق السوداء تراجعه اليوم مسجلاً 38.90 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 39.90 جنيهاً.

من جهة أخرى، تراجع سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في سوق المال، بينما صعد متوسط السعر في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 33.30 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.45 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.08 جنيهاً للشراء، مقابل 33.31 جنيهاً للبيع.

كذلك واصل سعر اليورو في السوق السوداء اليوم تراجعه مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 41.87 جنيهاً للشراء، مقابل 42.94 جنيهاً للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز